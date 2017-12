Par Pierre-Jean Coudert le dimanche, septembre 27 2009, 16:30 - Python (en) - Lien permanent

Here is the content for my Quicktext.ini. This adds Django shortcuts to Notepad++ with the QuickText Plugin.

ie: type model + <TAB> to insert the following model's skeleton:

class ModelName(models.Model):

"""Model docstring"""

slug = models.SlugField(max_length=200)

name = models.CharField(max_length=100, default='name')



updated = models.DateTimeField('update date', auto_now=True )

created = models.DateTimeField('creation date', auto_now_add=True )



class Meta:

pass



def __unicode__(self):

return name



def save(self, force_insert=False, force_update=False):

pass



@models.permalink

def get_absolute_url(self):

return ('view_or_url_name')





class ModelNameAdmin(admin.ModelAdmin):

list_display = ('name',)

search_fields = ['name',]



admin.site.register(ModelName, ModelNameAdmin)