Par Pierre-Jean Coudert le lundi, juillet 18 2011, 19:11 - SEO / Référencement - Lien permanent

Les outils pour améliorer la structure de votre site

1- Xenu Link Sleuth : Logiciel gratuit pour Windows

Xenu permet une analyse des liens internes et externes en mettant en évidence l'ensemble des liens cassés (404, 500, etc...).

C'est donc l'outil de base pour vérifier la cohérence de votre linking interne et externe.

A utiliser régulièrement pour s'assurer que rien n'est cassé sur votre site.

2- Headings Map : extension Firefox

"Headings Map" affiche la structure du document HTML dans un panneau à gauche de la page afin de vérifier la structure et l'enchainement des titres H1 / H2 / H3 de la page.

Dès qu'une erreur de structure du document HTML est détectée, elle est surlignée en rouge.

Vous avez donc en permanence la structure du site affichée pendant votre navigation. Indispensable !



Vous pouvez aussi utiliser l'extension Web Developper avec le choix "Informations / Plan du document" ; bien que ce soit un peu moins pratique.

3- Web Developer : extension Firefox

Cette extension vous permet de vérifier le contenu des tags "alt" des images de votre site.



Il vous suffit de sélectionner "Images / Afficher les attributs Alt" pour afficher les textes alternatifs en surimpression.

4- Google Webmaster Tools : site web

C'est l'outil qui vous permet de comprendre comment Google analyse votre site : les liens internes, les liens retours (backlinks), les sitemaps, les erreurs, les mots clés, la vitesse de votre site et même l'influence du bouton "+1".

De plus, Webmaster tools vous permet d'indiquer quel est votre sous-domaine préférentiel (ex: www), et quelle est la zone géographique à laquelle se destine votre site.

5- Google Adword Keyword Tool : site web

Le site qui vous liste des mot-clés diversifiés à partir de vos mots-clés.

Ce sera une aide incomparable lors de la rédaction de contenu, indispensable à tout bon référencement naturel.

Les outils pour étudier la concurrence et chercher des opportunités de lien

6- SearchStatus : extension Firefox

Un vrai couteau Suisse. Il affiche en temps réel le Page Rank et l'Alexa Rank du site que vous visitez.

Les options du menu permettent ensuite de choisir l'affichage en surbrillance des liens NoFollow, d'obtenir les informations WhoIs, et d'afficher les Meta Tags.

7- Google Blog Search : site web

C'est l'outil qui va vous permettre de construire des requêtes pour votre veille sur les blogs.

Par exemple, vous cherchez des informations sur les "outils référencement".

Vous pouvez-vous abonner dans votre lecteur RSS préféré au flux temps réel des recherches (en bas de page résultat) :



Les outils pour suivre votre référencement

8- Rank Checker : Extension Firefox.

Saisissez votre nom de domaine, les mots clés que vous voulez suivre et lancez l'analyse ! Vous obtiendrez, mot-clé par mot-clé votre classement. Vous pourrez ensuite exporter en CSV l'historique de vos analyses et ainsi construire des graphes de suivi de votre référencement avec Libre Office.

9- Libre Office : Application Windows / Mac / Linux

La suite office libre et gratuite pour rédiger vos contenus, construire des tableaux d'analyse, créer des graphes de suivi de votre référencement

10- Majestic SEO : site web.

Majestic SEO vous fournit une analyse de vos backlinks (lien retours).

La formule gratuite de ce service vous permet déjà d'obtenir des graphes de vitesse d'acquisition de liens, ainsi que des rapports de base sur vos backlinks.